Руководитель Удмуртии: после ухода с поста главы Ижевска Олег Бекмеметьев остается в команде

Глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев вместе с командой перезагрузили общественные пространства и начали позитивные изменения в коммунальном хозяйстве. Об этом заявил руководитель региона Александр Бречалов, комментируя решение господина Бекмеметеьва покинуть свой пост. Отдельного внимания заслужили эффективное управление имущественным комплексом муниципалитета и прошедшая административная реформа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

Глава региона подчеркнул, что господину Бекмеметьеву досталось непростое хозяйство и годами накопленные городские проблемы, требующие срочных и системных решений, большие вызовы в части реализации национальных проектов.

«Благодарю Олега Николаевича за максимальную открытость в общении с жителями. Для всех руководителей городов и районов такой подход должен быть золотым стандартом. Безусловно, Олег Бекмеметьев остается в команде, уверен, у него все получится»,— подчеркнул Александр Бречалов.

