В Ленинском районе Крыма погиб водитель, врезавшись на Mercedes в дерево

В Ленинском районе Крыма при столкновении иномарки с деревом погиб водитель авто. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма

Предварительно установлено, что ДТП произошло 26 мая около 05:30 на автодороге «Керчь — Чистополье — Новоотрадное». Водитель Mercedes направлялся со стороны Керчи в Чистополье, когда выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

«В результате ДТП водитель получил травмы не совместимые с жизнью»,— говорится в сообщении.

По факту ДТП проводят проверку причин и обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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