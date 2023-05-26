В Ленинском районе Крыма погиб водитель, врезавшись на Mercedes в дерево

В Ленинском районе Крыма при столкновении иномарки с деревом погиб водитель авто. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма
Предварительно установлено, что ДТП произошло 26 мая около 05:30 на автодороге «Керчь — Чистополье — Новоотрадное». Водитель Mercedes направлялся со стороны Керчи в Чистополье, когда выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.
«В результате ДТП водитель получил травмы не совместимые с жизнью»,— говорится в сообщении.
По факту ДТП проводят проверку причин и обстоятельств произошедшего.
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