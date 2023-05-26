Больше 166 тысяч тонн автомобильного бензина потребили в Удмуртии в 2022 году

По итогу 2022 года в Удмуртии объемы потребленного дизельного топлива составили 264,6 тыс. т. При этом 59% израсходовано в качестве котельно-печного, моторного топлива и сырья, а 5% было отпущено населению. По данным Удмуртстата, на втором месте по объемам оказался автомобильный бензин — 166,5 тыс. т. В структуре продаж 69% было продано населению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем потребленного за год угля составил почти 116,5 тыс. т. От общего объема 1% отпущено предприятиям и организациям, а 99% израсходовали в качестве котельно-печного и моторного топлива, сырья. Потребление газа горючего природного достигло 5,17 млрд кв. м. 50% было использовано в качестве котельно-печного топлива, моторного или сырья, 41% — предприятиям и организациям, 9% — населению.