Сбербанк предоставит мэрии Уфы 390 млн рублей в кредит для погашения долгов

Мэрия Уфы заключит со Сбербанком договор на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 390 млн руб., информация об этом опубликована на портале госзакупок. Средства привлекаются для покрытия дефицита городского бюджета и погашения долговых обязательств.

Стоимость кредита составит 8,5%, или 33,15 млн руб. Комиссии, сборы и иные платежи, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций, в договоре не предусмотрены.

Банк должен предоставить мэрии средства до 30 июня. Погашать кредит администрация будет в течение последующих 12 месяцев. Договор заключается с возможностью досрочного погашения.

Сбербанк стал единственным участником объявленного мэрией электронного аукциона на услуги по открытию кредитной линии. Договор с ним заключат по начальной максимальной цене.

Наталья Балыкова

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