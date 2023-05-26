В Башкирии утвердили порядок предоставления субсидии центру поддержки участников СВО

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления субсидии центру поддержки участников СВО «Башкортостан». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров. Контроль за его исполнением возложен на вице-премьера — министра финансов Лиру Игтисамову.

Автономной некоммерческой организации из республиканского бюджета будут перечислять средства на компенсацию затрат, связанных с уставной деятельностью. За счет субсидии будет финансироваться зарплата сотрудников центра, расходы на оплату коммунальных услуг, связи, почты и интернета, аренду посещений и земли, приобретение основных средств, транспортные и командировочные, а также расходы на публикации в средствах массовой информации, маркетинг в соцсетях и другие.

Размер субсидии определяется как сумма фактических затрат некоммерческой организации, связанных с уставной деятельностью. Средства будут предоставляться при условии достижении центром планового показателя — числа участников СВО и членов их семей, которым была предоставлена поддержка. Министерство семьи и труда или другой уполномоченный орган будут контролировать выполнение плана — если цифра окажется ниже, часть субсидии придется вернуть в бюджет.

Наталья Балыкова

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