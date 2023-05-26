В Уфе вынесли приговор бывшему сотруднику УГНТУ

Советский райсуд Уфы приговорил 41-летнего бывшего заместителя главного инженера Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Динара Гниятуллина, признанного виновным в покушении на мошенничество особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 100 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, между УГНТУ и строительной компанией были заключены договоры на ремонт учебных корпусов на общую сумму более 42 млн руб. Обвиняемый потребовал от директора организации взятку в 7,3 млн руб. (из расчета от 20% до 45 % от стоимости каждого заключенного договора) за содействие в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, а в случае отказа пригрозил расторжением договоров.

Гниятуллин был задержан после передачи части взятки в размере 940 тыс. руб. Вину он признал.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), но во время суда его защита просила переквалифицировать статью как на покушение на мошенничество.

Прокуратура намерена обжаловать приговор «в связи с его несправедливостью и мягкостью назначенного наказания».

Венера Хисамова

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