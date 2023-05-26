После пожара в альметьевской колонии прокуратура проводит проверку

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту пожара в исправительной колонии в Альметьевске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером на отдельной площадке для хранения отходов деревообработки.. Сообщение о ЧП поступило в 20:20. Вскоре на место выехали пожарные. Они ликвидировали огонь.

Погибших и пострадавших нет. Ведомство установит причины и детали произошедшего. На место также выезжал зампрокурора города Ильнур Габдурахманов. При необходимости прокуратура примет меры реагирования.

"Ъ-Казань"