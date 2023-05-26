В Оренбуржье в 2023 году сдано 260,4 тыс. кв. метров нового жилья

Объем ввода новых многоквартирных домов в Оренбургской области с января по апрель текущего года превысил результаты аналогичного периода минувшего года на 9,3%. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«За первые четыре месяца 2023 года в Оренбургской области сдано 260,4 тысячи квадратных метров нового жилья»,– говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе выдано 311 действующих разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 920,5 тыс. кв. м.

На сегодняшний день на этапе возведения в регионе находятся 210 МКД. Их общая площадь около 700 тыс. кв. м. Ранее сообщалось о том, что в Оренбуржье объем введенного жилья увеличился до 688 тысяч кв. м.

Георгий Портнов