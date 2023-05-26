В Краснодаре при взрыве повреждено несколько зданий

Около четырех часов утра жители Краснодара услышали сильный хлопок, сейчас в районе улицы Морской работают экстренные службы, сообщает оперативный штаб края.

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Предположительно, причиной громкого звука стал взрыв, в результате которого повреждены несколько зданий. На последнем этаже офисного здания повреждены кровля и облицовка фасада, в пятиэтажном жилом доме выбиты окна, у одноэтажного дома снесена крыша.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего. Прошу жителей соблюдать спокойствие», – обратился к жителям города губернатор Вениамин Кондратьев.

Анна Перова, Краснодар