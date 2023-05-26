«Не все в стране у нас сознательные»

Госдума рассмотрела вопрос о фиктивной смене пола. Там сообщили, что подобные случаи в последнее время участились, депутаты признают, что таким образом граждане пытаются избежать призыва в армию. В этой связи предлагается запретить трансгендерный переход без подтвержденной фактической медицинской операции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что парламентариям будет сложно найти оптимальное решение.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации рассмотрела весьма необычный законопроект. Более того, для многих это может показаться нонсенсом. А иной спросит — неужели в России такое вообще возможно? Оказывается, мало того, что возможно, так это еще и превратилось в серьезную проблему. Ладно, не будем более томить — речь идет о смене пола.
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин произнес эмоциональную речь о том, что частные клиники за 30–60 тыс. руб. выдают липовые справки, которые позволяют гражданам фиктивно осуществить так называемый гендерный переход: «Утром человек встает и для себя решает, что он уже не мужчина, а женщина, или наоборот». И этот самый гражданин отправляется в паспортный стол и получает необходимый подтверждающий документ.
И вот она статистика: всего в стране, по данным спикера, зарегистрировано 2,7 тыс. решений, связанных со сменой пола. Виновата в этом, конечно же, проклятая Америка — втягивает детей и подростков в содомию и иные пороки.
И какой же выход? Предварительно решено запретить все это регистрировать без подтвержденной медицинской операции. Депутаты проведут консультации с Минздравом, Минюстом и другими профильными ведомствами, после чего, видимо, документ примут.
На что хочется обратить внимание — из выступления господина Володина как-то не совсем понятно, зачем российскому гражданину платить 30-60 тыс. руб., немалую, в общем-то, сумму, за то, чтобы фиктивно сменить пол. Ради смеха, что ли? Неужели есть такое сильное желание подражать Америке? Как-то странно все это выглядит. Но вот выясняется, что указанный гендерный переход — это один из способов избежать призыва на действительную воинскую службу.
Так что возникают нехорошие подозрения: если таким образом от армии бы ни косили, так и закрыли бы власти глаза на очередные козни Запада. Но оставим это без ответа. Депутаты и чиновники между тем признают: да, не все в стране у нас сознательные. Одни за границу бегут, а другие — на какие только ухищрения ни пускаются, чтобы отлынивать от исполнения долга. Где-то что-то государство, видно, не досмотрело. Так что, как мы видим, проблема многогранна.
То есть сейчас речь идет уже о следствии, а не о причине. Поэтому нетрудно предположить, что если эту причину не устранить, то подобные случаи будут и дальше возникать. Ведь, к гадалке не ходи, еще что-нибудь эдакое придумают.
Наш народ очень изобретателен, особенно когда его личные интересы страдают и нужно придумать, как обойти закон.
А, может быть, и не Америка в этом виновата с ее содомитами и пороками, а сами где-то недосмотрели? Видимо, нужно это осознать и научится предъявлять претензии в первую очередь к себе, любимому. Но что-то подсказывает, что не случится ничего подобного. Некогда голову пеплом посыпать, когда враг не спит, а строит и строит новые козни. Вот и приходится реагировать в оперативном порядке, в ручном режиме.
Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".