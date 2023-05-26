«Не все в стране у нас сознательные»

Госдума рассмотрела вопрос о фиктивной смене пола. Там сообщили, что подобные случаи в последнее время участились, депутаты признают, что таким образом граждане пытаются избежать призыва в армию. В этой связи предлагается запретить трансгендерный переход без подтвержденной фактической медицинской операции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что парламентариям будет сложно найти оптимальное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации рассмотрела весьма необычный законопроект. Более того, для многих это может показаться нонсенсом. А иной спросит — неужели в России такое вообще возможно? Оказывается, мало того, что возможно, так это еще и превратилось в серьезную проблему. Ладно, не будем более томить — речь идет о смене пола.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин произнес эмоциональную речь о том, что частные клиники за 30–60 тыс. руб. выдают липовые справки, которые позволяют гражданам фиктивно осуществить так называемый гендерный переход: «Утром человек встает и для себя решает, что он уже не мужчина, а женщина, или наоборот». И этот самый гражданин отправляется в паспортный стол и получает необходимый подтверждающий документ.

И вот она статистика: всего в стране, по данным спикера, зарегистрировано 2,7 тыс. решений, связанных со сменой пола. Виновата в этом, конечно же, проклятая Америка — втягивает детей и подростков в содомию и иные пороки.

И какой же выход? Предварительно решено запретить все это регистрировать без подтвержденной медицинской операции. Депутаты проведут консультации с Минздравом, Минюстом и другими профильными ведомствами, после чего, видимо, документ примут.

На что хочется обратить внимание — из выступления господина Володина как-то не совсем понятно, зачем российскому гражданину платить 30-60 тыс. руб., немалую, в общем-то, сумму, за то, чтобы фиктивно сменить пол. Ради смеха, что ли? Неужели есть такое сильное желание подражать Америке? Как-то странно все это выглядит. Но вот выясняется, что указанный гендерный переход — это один из способов избежать призыва на действительную воинскую службу.

Так что возникают нехорошие подозрения: если таким образом от армии бы ни косили, так и закрыли бы власти глаза на очередные козни Запада. Но оставим это без ответа. Депутаты и чиновники между тем признают: да, не все в стране у нас сознательные. Одни за границу бегут, а другие — на какие только ухищрения ни пускаются, чтобы отлынивать от исполнения долга. Где-то что-то государство, видно, не досмотрело. Так что, как мы видим, проблема многогранна.

То есть сейчас речь идет уже о следствии, а не о причине. Поэтому нетрудно предположить, что если эту причину не устранить, то подобные случаи будут и дальше возникать. Ведь, к гадалке не ходи, еще что-нибудь эдакое придумают.

Наш народ очень изобретателен, особенно когда его личные интересы страдают и нужно придумать, как обойти закон.

А, может быть, и не Америка в этом виновата с ее содомитами и пороками, а сами где-то недосмотрели? Видимо, нужно это осознать и научится предъявлять претензии в первую очередь к себе, любимому. Но что-то подсказывает, что не случится ничего подобного. Некогда голову пеплом посыпать, когда враг не спит, а строит и строит новые козни. Вот и приходится реагировать в оперативном порядке, в ручном режиме.

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