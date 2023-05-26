Главный тренер новосибирских волейболистов будет руководить сборной Болгарии

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов вернулся на пост наставника мужской волейбольной сборной Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Константинов будет руководить национальной командой в ходе подготовки к очередным Олимпийским играм. Они пройдут в Париже в 2024 году. В сборной Пламену Константинову будут помогать еще ряд специалистов системы «Локомотива»: старший тренер Андрей Жеков, главный тренер «Локомотива-СШОР» Георги Петров и специалист по общефизической подготовке Венислав Наумов.

Пламен Константинов уже руководил сборной Болгарии – в 2014-2018 годах.

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Валерий Лавский