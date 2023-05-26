Япония ввела санкции против КамАЗа и судостроительной корпорации «Ак Барс»

Япония ввела санкции против 78 российских компаний, а также запретила экспорт для 80 отечественных предприятий, включая татарстанские предприятия КамАЗ, «Эникс» и судостроительную корпорацию «Ак Барс». Информация опубликована на сайте МИДа страны.

Под санкции, к примеру попали фонд перспективных исследований, «Сколтех», ЦНИИ «Электроприбор», ЦНИИ «Буревестник», Уральский завод гражданской авиации и другие. Кроме того, это коснулось 17 физлиц, включая журналистку Ольгу Скабееву, командующего ВДВ России Михаила Теплинского и командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергея Каракаева.

"Ъ-Казань"