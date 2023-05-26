Глава Казахстана предложил запустить грузовые поезда из Челябинска в Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда из Челябинска в Иран через Казахстан в рамках транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщает РБК.

Глава республики предложил запустить поезда по магистрали Челябинск — Болашак — Иран, и заявил о готовности реконструировать «узкие места» в своей железнодорожной сети Бейнеу — Мангыстау и на участке автодороги Бейнеу — Шалкар.

Соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг», призванного сократить расстоянии перевозок, в 2000 году подписали Индия, Россия и Иран. Общая протяженность маршрута составляет около 7,2 тыс. км. «Север — Юг» включает в себя западный, восточный и транскаспийский маршруты.

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