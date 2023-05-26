Главный подарок рекам

Сотрудники предприятий НК «Роснефть» Самарского региона в День Волги провели экологическую акцию по уборке прибрежных территорий — очистили 210 тысяч м2 берегов главной реки России, собрали и вывезли около 10 тонн бытового и принесенного течением мусора.



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В акции приняли участие более 200 работников Самарской группы заводов «Роснефти» — Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского завода масел и присадок, а также Самаранефтегаза, СамараНИПИнефти и Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке. В этом году сотрудники облагородили не только берег Волги, но и прибрежную линию рек Сок и Татьянка.

Экологическое волонтерство — неотъемлемая часть реализуемых природоохранных инициатив дочерних обществ «Роснефти». На протяжении нескольких лет на предприятиях самарской группы проходят волонтерские акции по сбору пластиковых крышек, макулатуры, батареек и других экологических инициатив.

Татьянка — спутник реки Самары. Длина ее всего 13 километров, то есть в 270 раз меньше длины Волги. Но в заботе и уходе она нуждается не меньше. Доказательством тому, что живописная река — излюбленное место отдыха жителей и гостей Самары, служат кучи бытового мусора, оставленного туристами. К сожалению, залежи пакетов, одноразовой посуды, автомобильные покрышки портят не только речные пейзажи, но и несут реальную угрозу реке, ее обителям и самому человеку.

На наведение здесь порядка волонтерам Куйбышевского НПЗ и других предприятий компании потребовалась пара часов. За это время добровольцы собрали около 10 т опасных отходов и очистили 5 га береговой линии.

Теперь здесь снова можно отдыхать с удовольствием и безопасно. Главное — не забыть убрать за собой!

— Жителям области очень повезло, что у нас есть и Волга, и малые реки. На Татьянке, например, часто отдыхают жители и Самары, и Новокуйбышевска. От нас требуется просто беречь это место, убирать после себя, тогда и отдыхать на природе, недалеко от города, можно будет с удовольствием, — уверена начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Куйбышевского НПЗ Анна Булушева.

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Представитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров отметил, что такие экологические акции подают пример остальным не мусорить и включаться в волонтерское движение, которое в областной столице представлено достаточно широко.

— Мы не просто делаем территорию чище, мы подаем пример всем жителям губернии и побуждаем их к решительным действиям, — сказал Усман Гафаров.

Сохранение водных ресурсов — важное направление деятельности компании в области охраны окружающей среды. Предприятия «Роснефти» реализуют мероприятия, направленные на повышение эффективности очистки сточных вод и развитие системы оборотного водоснабжения. Для Куйбышевского НПЗ Волга — не только предмет гордости, но и стратегический партнер. Поэтому технологи и экологи ведут постоянный контроль за качеством воды и делают большую работу по снижению водопотребления. За последние шесть лет самарский промышленный гигант сократил забор волжской воды на 20%. При этом снизился и объем сточных вод — почти на 10%. Доля оборотной воды в водоснабжении предприятия достигла 91,5%. Такой эффект получен благодаря внедрению новых технологий и оборудования, проведенной реконструкции блоков оборотного водоснабжения и водозабора. Это позволило значительно снизить потребление энергоресурсов, а также сократить нагрузку на окружающую среду.

В «Самаранефтегазе» полностью прекращен забор воды для поддержания пластового давления, а также не производится сброс сточных вод в водные объекты.

В Новокуйбышевской нефтехимической компании использование оборотной воды доведено почти до 96%, при этом забор речной воды сокращен на 10,6%.

На Сызранском НПЗ продолжается модернизация сооружений биологической и физико-химической очистки стоков. Показатель использования оборотной воды по итогам 2022 г. составил 94,5%.

Заводы «Роснефти» вносят значительный вклад в сокращение воздействия на окружающую среду волжских судов. За последние годы Сызранский НПЗ значительно нарастил производство высокоэкологичного судового топлива RMLS 40. Новокуйбышевский НПЗ увеличил производство экологичного топлива ТМС вида А для речных и морских судов. Эти виды топлива полностью соответствуют требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов (MARPOL).

На постоянной основе ведется работа по восполнению водных биоресурсов для сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции рыбной фауны Волжского бассейна. В 2022 году предприятия Самарской площадки выпустили в Волгу около 370 тысяч мальков рыбы ценных пород: стерляди, сазана, толстолобика. А за последние три года — 1,7 млн единиц рыбной молоди.

«Самаранефтегаз» в рамках социально-экономического партнерства помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с восстановлением и обустройством родников. Такие проекты реализованы уже в девяти районах области.