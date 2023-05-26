Пермские кинотеатры начали неофициальный показ голливудского блокбастера «Форсаж 10»

В пермских кинотеатрах начался неофициальный показ голливудского блокбастера «Форсаж 10» (12+). Фильм идет в кинотеатре «Синема 5» в «iMall Эспланада», а также в «Киномаксе» в ТРК «Столица» и «Мягком кинотеатре» в ТРК «СпешиLove». Все кинотеатры демонстрируют его в рамках предсеансового обслуживания перед российскими короткометражными картинами «Фора X», «Эскейп» и «Три добрых дела» длительностью от 5 до 14 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После начала спецоперации РФ на Украине крупнейшие голливудские студии Warner Bros., Walt Disney, Paramount и Sony Pictures приостановили продажу фильмов для показа в РФ. Летом российские кинотеатры, в том числе расположенные в Перми, начали демонстрацию зарубежных картин в рамках предсеансового обслуживания.