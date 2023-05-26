В Магнитогорске пройдет Фестиваль театров малых городов России

На следующей неделе в Магнитогорске пройдет XX Фестиваль театров малых городов России. Его посетят 16 творческих коллективов из разных регионов страны, сообщают в правительстве Челябинской области.

Открытие фестиваля состоится 30 мая в 18.00 на набережной за монументом «Тыл — фронту». Зрители смогут увидеть постановку «Онегин. Лирические отступления» в исполнении Евгения Миронова и Марины Александровой под аккомпанемент симфонического оркестра Челябинской области.

Программа фестиваля рассчитана до 5 июня.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте