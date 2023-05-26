Челябинский завод запустил производство оборудования для «умных» домов

АО «Челябинский радиозавод „Полет“» (входит в госкорпорацию «Ростех» в составе холдинга «Росэлектроника») начало производить устройства для управления «умными» домами. Изготовление новой продукции организовано вместе с группой компаний inSmart (Челябинск), сообщает министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

«Полет» начал производить электронные блоки управления системами «Умный дом inSmart». Устройства позволяют управлять отоплением, электроснабжением, водоснабжением квартир или коммерческих помещений. Первая партия будет изготовлена до конца мая. Блоки изготавливают на полностью автоматизированной линии радиозавода. Производственные мощности предприятия также планируется задействовать для изготовления корпусов для другого оборудования из состава «Умного дома inSmart»: датчиков параметров микроклимата в помещении, регуляторов отопления и систем защиты от протечек.

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