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73% жителей Ижевска давали списывать одноклассникам

В столице Удмуртии 73% опрошенных жителей в школьныегоды разрешали одноклассникам списывать, сообщает пресс-служба SuperJob. Респонденты отметили, что во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса. Однако 10% ижевчан заявили, что никогда не давали списывать одноклассникам, а у 9% никто об этом не просил.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом больше всего тех, кто в школьные годы делился решенным домашним заданием и контрольными с одноклассниками, среди респондентов с высшим образованием — 74%. Среди молодежи до 24 лет чаще всего встречаются тем, кто отказывал — 14%.

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