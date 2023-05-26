73% жителей Ижевска давали списывать одноклассникам

В столице Удмуртии 73% опрошенных жителей в школьныегоды разрешали одноклассникам списывать, сообщает пресс-служба SuperJob. Респонденты отметили, что во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса. Однако 10% ижевчан заявили, что никогда не давали списывать одноклассникам, а у 9% никто об этом не просил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом больше всего тех, кто в школьные годы делился решенным домашним заданием и контрольными с одноклассниками, среди респондентов с высшим образованием — 74%. Среди молодежи до 24 лет чаще всего встречаются тем, кто отказывал — 14%.