ФСБ сообщили о попытке взлома инфраструктуры телеканала ГТРК в Хакасии

Сотрудники УФСБ Хакасии пресекли попытку несанкционированного доступа в информационную инфраструктуру телеканала регионального ГТРК. Инцидент произошел в мае, неизвестные попытались «посредством вирусов» получить доступ к серверам и компьютерам СМИ. По данным правоохранителей, попытки взлома совершены с использованием IP-адресов, зарегистрированных в США.

Ранее, отмечает ведомство, аналогичные попытки были предприняты для взлома информационной инфраструктуры радиостанций и телеканалов в ряде регионов России, в том числе в Москве, Московской, Белгородской, Воронежской областях и Республике Татарстан.

Целью хакеров является - распространение недостоверной информации, направленной на формирование панических настроений среди населения, отмечают в УФСБ республики.

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Лолита Белова