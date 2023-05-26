В Тюмени могут расформировать исправительную колонию №1

Исправительная колония № 1 в центре Тюмени может быть расформирована в течение года, сообщает со ссылкой на источник 72.ru. О закрытии уже якобы уведомили сотрудников учреждения, отметив, что решение было принято начальством в Москве.

Сотрудников и осужденных, по данным издания, после расформирования колонии хотят перевести в другие учреждения. При этом сотрудники ИК-1 могут как продолжить работать в системе ФСИН, так и перейти в тюменское УМВД.

По данным департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в службе занятости населения региона заявлено 74 вакансии областного ГУФСИН. При этом годом ранее их было 111.

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