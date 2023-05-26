«Запасаться сырьем нас научил период пандемии»

После прошлогоднего ажиотажного спроса населения на лекарства, связанного с опасением дефицита из-за массового ухода западных компаний, в начале 2023-го фармрынок столкнулся с оттоком покупателей. Его участники заявили о возрастающей конкуренции между производителями. При этом соотношение отечественной и зарубежной продукции не изменилось. Как в новых условиях развиваться фармкомпаниям и во что вкладывать инвестиции, в интервью “Ъ-Сибирь” рассказал исполнительный директор Renewal (АО «ПФК Обновление») Владимир Гречкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

— Какие факторы сейчас влияют на фармацевтическую отрасль?

— Если сравнивать с прошлым годом, фармацевтический рынок просел в упаковках на 23% за первый квартал 2023-го. Это стремительное падение связано с прошлогодним ажиотажным спросом на лекарства, когда пациенты с хроническими заболеваниями, системно получающие лекарственную терапию, остро переживали риски «ухода» западных производителей и скупали препараты про запас. Этот страх зацепил и другие лекарственные средства. Уже весной 2022 года спрос остыл, а впоследствии стал значительно снижаться.

При этом замечу, что зарубежные фармпроизводители не уходили с отечественного рынка, они лишь свернули свою маркетинговую активность и вложения в клинические исследования в нашей стране. Мы видим уход совсем небольшого процента зарубежных препаратов с рынка, у которых есть как отечественные аналоги, так и импортные. Соотношение между отечественной и зарубежной продукцией на рынке не меняется уже очень давно — 60% приходится на отечественную фармацевтику. Так что конкуренция на фармрынке РФ остается крайне высокой и даже нарастает.

— Пришлось ли вам корректировать стратегию развития компании в 2022 году?

— События февраля 2022 года не изменили наш основной вектор. Мы оптимизировали операционную работу, какие-то продукты поставили на регистрацию в первую очередь, какие-то — передвинули. В итоге от запланированной динамики развития портфеля продукции не отказываемся. Надо понимать: то, что мы производим сегодня, было запланировано к работе еще два-три года назад. А те препараты, изучение и исследование которых проводится сейчас, появятся на производственных линиях только в 2025–2026 годах. Таков цикл исследовательской и испытательской деятельности.

— Возникали ли трудности с сырьем для производства?

— Запасаться сырьем нас научил период пандемии. Например, по определенным позициям запас сырья доходит до полугода. Вообще работаем с поставщиками со всего мира. Часть субстанций делаем самостоятельно — в большинстве случаев для оригинальных препаратов. Например, открыли цех по переработке фармсубстанций. В месяц перерабатываем до 70 тонн фармсубстанций. Некоторые считают, что фармпредприятие должно все производить на своих площадках — вплоть до сырья. Так думать — ошибка. Производить все субстанции самим просто невыгодно экономически.

— Какие инвестиционные проекты компания завершила в 2022 году? Что планируете на этот?

— Самый крупный инвестпроект прошлого года — запуск нового участка фармразработки, что ускорило разработку новых препаратов.

На этот год объем инвестиционной программы составит около 3 млрд руб. В ближайшее время введем в эксплуатацию новый производственный корпус — уже готовятся документы на лицензирование двух производственных участков в новом здании. К декабрю запустим новый цех по выпуску жидких лекарственных форм в стеклянных ампулах и инфузионных растворов — это новое для нас направление. С его вводом к общему объему производства по упаковкам лекарственных препаратов добавится еще около 30–40 млн.

Также в 2023 году мы запускаем спрейный участок с двумя видами продукции — назальными спреями и антисептическими лекарственными средствами во флаконах. Параллельно мы строим еще одно новое производственное здание, сейчас подбираем и закупаем техническое и инженерное оборудование. Его сдача запланирована в 2024 году. Расширяем производство дезинфицирующих растворов местного применения — йода, зеленки, марганцовки. Новые участки заработают уже в конце лета.

— С какими производственными и финансовыми результатами закончили прошлый год?

— Мы запустили в производство около 40 новых лекарственных препаратов. В основном это аналоги популярных импортных средств. Учитывая запасы готовой продукции в 2021 году, когда был пик «ковидного» спроса, и стагнации рынка в 2022 году, прирост производственных показателей в прошлом году в основном обеспечили именно новинки. По выручке рост за прошлый год — более 25%.

— Ожидаете роста показателей в этом году?

— Мы уже в первом квартале запустили не меньше 10 новых препаратов, мягких лекарственных форм. К концу года будет введено 50–60 новых лекарственных препаратов. Среди них — сердечно-сосудистые, кроворазжижающие, противовирусные.

Темпы роста продаж прогнозируем умеренные, учитывая стагнацию фармацевтического рынка РФ — около 10% в натуральном выражении за год. В такой ситуации прирост продаж на уровне 15% обеспечит существенное увеличение доли на рынке. Конечно, в зависимости от лекарственного кластера доля компании разнится от 5% до 80%, целевое значение по средней доле в кластерах присутствия — 15%.

— Сейчас многие предприниматели пытаются налаживать отношения с Китаем. Перспективно это направление для фармкомпаний?

— Традиции терапии заболеваний, а также применения лекарственных препаратов в наших странах отличаются, и имеющийся опыт невозможно напрямую перенести. Мы работаем с Китаем как с поставщиком сырья. С точки зрения поставок готовой лекарственной продукции в Китай это направление не является для нас первоочередным.

Производственные мощности Renewal расположены в Сузунском районе Новосибирской области и в Новосибирске. Компания выпускает лекарственные препараты в жидких и твердых формах, в том числе инъекционные растворы, глазные и назальные капли, таблетки, капсулы, порошки и др. Выручка предприятия в 2021 году (на 2022 год нет данных), по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 9 млрд руб. (годом ранее — 8,5 млрд руб.), чистая прибыль — около 1,4 млрд руб. (в 2020 году — 680,4 млн руб.).

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Анна Егорова