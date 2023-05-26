ТРК в Прокопьевске продан за 410 млн рублей

Предприниматель из Астрахани Оксана Борток приобрела торгово-развлекательный центр (ТРК) «Чайка» в Прокопьевске Кемеровской области. Торги были проведены в рамках процедуры банкротства новосибирского ООО «Чайка-Инвест».

Согласно аукционной документации, в лот вошли четырехэтажное (с учетом подземного) здание ТРК на проспекте Гагарина площадью 20,1 тыс. кв. м и земельный участок в 10,3 тыс. кв. м. Указывается, что недвижимость находится в залоге у Альфа-банка.

Имущество ООО «Чайка-Инвест» было выставлено по начальной цене 207,5 млн руб. По данным протокола торгов, всего в борьбе за лот приняли участие шесть компаний. В результате он достался госпоже Борток почти вдвое дороже – за 410 млн руб.

ТРК «Чайка» был открыт в 2007 году. В числе арендаторов его площадей указаны, в числе прочих, сети магазинов «Эльдорадо», DNS, «Ярче», «Мир обуви», «Планета кино», «Планета боулинг».

Новосибирский арбитражный суд признал ООО «Чайка-Инвест» банкротом в октябре 2022 года по иску АО «Альфа-Банк». В реестр кредиторов тогда были включены требования банка на 1,93 млрд руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский