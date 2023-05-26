Цены производителей промышленных товаров в Челябинской области выросли в апреле на 2,8%

В Челябинской области индекс цен производителей промышленных товаров составил 102,8% в апреле 2023 года по сравнению с мартом. К декабрю 2022 года цены выросли на 8,8%. Об этом сообщает Челябинскстат.

Значительнее всего выросла стоимость продукции обрабатывающих производств – на 2,8%. В сфере добычи полезных ископаемых индекс составил 101,3%. По отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизация отходов цены остались на прежнем уровне. По виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» индекс составил 97,7%.

В марте по сравнению с февралем цены производителей промышленных товаров были ниже на 2,3%.

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