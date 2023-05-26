В Омской области на 17-летнего наркокурьера завели дело

Следственное управление СУ СКР Омской области возбудили уголовное дело на 17-летнего подростка за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 228.1 УК РФ).

Как установили следователи, подозреваемый получал оптовые партии наркосинтетики, после чего расфасовывал их и раскладывал по тайникам. Под каждую партию он арендовал квартиру посуточно с целью конспирации. При задержании правоохранители изъяли у подростка четыре пакета с наркотиком, весы и упаковочный материал.

Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

В августе прошлого года в Красноярске на восемь лет осудили 34-летнего курьера интернет-магазина наркотиков. По версии следствия, в обязанности осужденного входили расфасовка и раскладка наркотического вещества.

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Лолита Белова