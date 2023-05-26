Площадь природных пожаров в Свердловской области превысила 9 тыс. гектаров

В Свердловской области, по данным на утром 26 мая, действуют 19 природных пожаров на площади 9,2 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики. Из них локализованы восемь возгораний на площади 584 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Накануне удалось потушить 10 пожаров на общей площади 753 гектара. Самые масштабные из них были в Артемовском городском округе (500 га) и Березовском городском округе (88 га). В борьбе с огнем задействованы более 800 человек и 100 единиц спецтехники.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявлял, что свердловским властям, несмотря на существенное сокращение общей площади возгораний в сравнении с началом мая, «нельзя расслабляться» и допускать новых пожаров. Он отметил, что еще минимум неделю в Свердловской области будет сухая и жаркая погода, и в это время нужно «продержаться и максимально четко отработать».

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