В Ижевске завершили обработку парков и скверов от клещей и грызунов

Специалисты полностью обработали рекреационные территории и лесные массивы в столице Удмуртии от клещей и грызунов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Работы начались во второй половине апреля. Их проводило ООО «ЭКО-СЭС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Всего от клещей обработали территории общей площадью 408 га, от грызунов - 250 га. Это лесопарковые зоны, скверы, лесные массивы, территории социальных учреждений, расположенные рядом с городскими лесами — всего более 60 объектов. Кроме того, акарицидную обработку дважды провели на городских кладбищах. Следующий этап акарицидной обработки и дератизации пройдет осенью.

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