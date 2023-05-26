Кредиторы обжалуют решение о завершении банкротства Владимира Нелюбина

ОАО «АКБ “Экопромбанк”» и банк «ВТБ 24» направили апелляционные жалобы на определение Арбитражного суда Ростовской области о завершении банкротства бизнесмена Владимира Нелюбина. Бывший совладелец Экопромбанка был освобожден от исполнения требований кредиторов, за исключением требований двух физических лиц, двух индивидуальных предпринимателей и ФНС. Всего речь идет о долге на сумму более 1,238 млрд руб. Долг господина Нелюбина перед налоговой службой составляет 31,758 млн руб., также среди его кредиторов — Леонид Денисов (199,755 млн руб.), Михаил Потапов (561,7 млн руб.), ИП Юрий Орешкин (340,452 млн руб.) и ИП Роман Кравцов (105,175 млн руб.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом долг Владимира Нелюбина перед Экопромбанком составляет 591 млн руб., а общая задолженность перед кредиторами превышает 2,84 млрд руб. Рассмотрение жалоб кредиторов господина Нелюбина назначено на 21 июня.