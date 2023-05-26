На Кубани за месяц промаркировали почти 4 млн декалитров пива в кегах

На Кубани по итогам апреля текущего года произвели и промаркировали 3,9 млн декалитров пива и слабоалкогольных напитков. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обязательная маркировка пива в кегах стартовала в РФ с апреля 2023 года. На следующем этапе в системе маркировки будут регистрировать пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной таре и термопластиковой упаковке. Он стартует с 1 октября 2023 года.

В настоящее время на Кубани в системе маркировки зарегистрировано 95 производителей пива и один импортер.

Для бизнеса действуют программы поддержки, позволяющие компенсировать 50% затрат на маркировку продукта.

«Большую долю на этом рынке составляют небольшие пивоварни, их около 90%. И мы понимаем, что для них даже небольшая финансовая нагрузка может быть ощутима»,— отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

В Ростовской области за апрель промаркировали 173 тыс. декалитров пива и слабоалкогольных напитков. В системе зарегистрированы 35 производителей.

Анастасия Донскова

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