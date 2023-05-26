ФК «Амкар Пермь» не получил лицензию, позволяющую выступать в первом дивизионе

Российский футбольный союз (РФС) отказал девяти российским клубам в получении лицензии для выступления в Российской премьер-лиге и первой лиге, сообщается на сайте организации. Четверым не выдана лицензия для выступления в РПЛ, пятерым — в первой лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар-Пермь» Фото: ФК «Амкар-Пермь»

Среди тех, кому отказано в лицензии и ФК «Амкар Пермь». Кроме того, среди «отказников» команды из группы, в которой выступает пермская команда: ФК «Иртыш» и «Челябинск». Причиной отказа РФС назвала невыполнение обязательных критериев.

У всех клубов, не прошедших лицензирование, есть возможность подать жалобы в апелляционный комитет РФС. Их рассмотрение запланировано на 29 мая.

Отметим, что по итогам прошлого тура «Амкар Пермь» лишился шансов на выход в первую лигу в этом сезоне.