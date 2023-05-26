В Свердловской области на выходных ожидается жара до +33 градусов

С 26 по 28 мая в Свердловской области ожидается жара до +33 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем во пятницу температура воздуха в регионе составит +26°…+31°. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 2-7 м/с.

В субботу, 27 мая, температура ночью опустится до +11°…+16°. Днем синоптики прогнозируют +27°…+32°. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 3-8 м/с.

В воскресенье, 28 мая, температура воздуха ночью составит +12°…+17°, днем — +28°…+33°. Осадков не ожидается. Ветер южный 3-8 м/с.

По данным сервиса Яндекс Погоды, в Екатеринбурге 27 мая будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +29°. Скорость ветра с утра составит 2,8 м/с, а вечером — 2,2 м/с.

Воскресенье, 28 мая, также будет облачным с прояснениями. Утром температура воздуха составит +23°. Днем отметка термометра поднимется до +30°, а вечером снова опустится до +23°.

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