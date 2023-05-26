Статистику свели с переписью

Татарстанстат объявил, что по итогам 2022 года численность населения Татарстана впервые превысила 4 млн человек. По данным последней переписи, эту планку республика преодолела еще два года назад, но региональный орган статистики утверждал, что в 2021 году в республике было менее 3,9 млн. Таким образом всего за год официально в республике прибавилось более 115 тыс. человек, а в некоторых районах рост численности превысил 20%. Эксперты полагают, что местные чиновники могли обнаружить «неучтенное» население, чтобы «свести свои данные с федеральной статистикой». В то же время они считают, что республика остается привлекательным регионом для мигрантов благодаря развивающейся экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Татарстанстат на этой неделе опубликовал ежегодный отчет «Сведения о численности населения Республики Татарстан». Согласно официальной статистике, на начало 2023 года в регионе проживали 4,002 млн человек. Год назад Татарстанстат заявлял, что численность населения республики составляет 3,886 тыс. человек. Таким образом, всего за год число жителей Татарстана выросло сразу на 3%, или на 115,2 тыс. человек.

Такой рост был зафиксирован на фоне сокращения рождаемости в Татарстане. Ранее Росстат сообщал, что в 2022 году в республике родились 36,7 тыс. человек (на 10,5% меньше, чем в 2021 году), а умерли 48,8 тыс. жителей (на 26,4% меньше, чем годом ранее). Таким образом, естественная убыль населения Татарстана в 2022 году составила 8,1 тыс. человек (в 2021 году достигала 19,2 тыс. человек).

Это означает, что реальная численность населения могла вырасти за счет миграции в Татарстан из других регионов и стран (речь идет о прибытии в регион около 123 тыс. человек) либо в прежние годы часть населения официально не учитывалась органами статистики.

Из опубликованных данных следует, что рост численности населения за 2022 год произошел в 25 муниципалитетах Татарстана, а в 20 количество жителей, наоборот, сократилось. При этом естественная убыль населения была зафиксирована во всех районах Татарстана, кроме Пестречинского. Также небольшой естественный прирост был зафиксирован в Казани и Набережных Челнах.

Так, по данным Татарстанстата, численность населения столицы республики на начало 2023 года составила 1,314 млн человек. Это на 55,5 тыс. человек (или 4,4%) больше, чем годом ранее. При этом естественный прирост в Казани составил лишь 785 человек. В Набережных Челнах численность населения за один год увеличилась на 17,4 тыс. человек (3,3%), до 545,8 тыс. жителей, при естественном приросте 33 человека.

Рекордный рост был зафиксирован в Пестречинском (+20,9%) и Лаишевском (+20,8%) районах. В первом население возросло на 11,2 тыс. человек — до 64,9 тыс., во втором — на 11,5 тыс. человек, до 67,1 тыс. Эти районы возле Казани и прежде показывали положительную динамику (здесь активно строится новое жилье), но столь высокие темпы роста фиксируются впервые. Для сравнения: по итогам 2021 года, население каждого из них выросло на 9,1%.

Также высокий рост численности населения Татарстанстат отметил в других муниципальных районах рядом с Казанью. В Зеленодольском на начало 2023 года насчитали 169,7 тыс. человек (+2,4%), в Высокогорском районе — 58,3 тыс. (+6,9%), в Верхнеуслонском — 17,9 тыс. жителей (+9%). Положительная динамика наблюдается и в Тукаевском районе, который окружает Набережные Челны. Здесь численность населения достигла 49 тыс. человек (+7,6%).

Кроме того, на 2,6% выросла численность населения Альметьевского района — до 213,3 тыс. человек. В Нижнекамском районе рост составил 277,1 тыс. (+0,45%). На 4,3% выросло население Менделеевского района — до 30,5 тыс. жителей.

Примечательно, что рост на 6,2% был зафиксирован в сельском Новошешминском районе, где численность населения достигла 12,8 тыс. человек. При этом год назад здесь число проживающих сократилось на 3,4% (это был самый отрицательный демографический показатель в республике). При этом с 2009 года численность населения Новошешминского района сократилась более чем на 20%. Прошлый год стал первым, когда в районе был зафиксирован прирост жителей, да еще такой заметный.

Наибольшее сокращение численности населения в 2022 году было в Нурлатском районе (–2,4%) и Тетюшском (–2,2%).

Всего с 1990 года численность населения Татарстана выросла на 9,5%. Непрерывной рост наблюдался с 1990 по 2000 год и с 2008-го по 2019-й. По итогам 2020 и 2021 года на фоне пандемии COVID-19 Татарстанстат заявлял о сокращении числа проживающих на 0,2%. Однако в конце 2022 года Росстат сообщил, что по итогам переписи населения 2021 года в Татарстане проживают 4,04 млн человек. Расхождение между данными Татарстанстата и переписью тогда составили более 100 тыс. человек. Новые сведения органов статистики теперь близки к переписи (по сравнению с переписью численность населения республики сократилась на 2 тыс. человек).

«Национальные республики в целом в последние годы показывают позитивную тенденцию по приросту населения. Это и Татарстан, преодолевший планку 4 млн жителей, и Чечня, закрепившаяся на полутора миллионах, и Якутия, которая практически побила важный демографический показатель 1 млн якутян»,— говорит руководитель департамента внешних коммуникаций консалтинговой группы «Полилог» Лариса Гелина. Она считает, что «тренд стагнации 2000-х годов окончательно пройден» и связывает увеличение численности населения с «ростом экономического потенциала и постепенным улучшением качества и условий жизни». «Первое способствует трудовой миграции, второе стимулирует (или хотя бы держит на стабильном уровне) рождаемость»,— объясняет она.

По словам госпожи Гелиной, «Татарстан выделяется эффективными практиками по развитию человеческого капитала и в целом экономики». «Преобразилась Казань, меняются облики и других крупных городов региона, качество предоставления социальных услуг стремится к столичным, и это, безусловно, мотивирует жителей республики развиваться и строить семьи внутри нее, а не ехать за длинным рублем в Москву или Питер»,— объяснит она. Эксперт добавляет, что «Иннополис и особая экономическая зона „Алабуга“ способствуют привлечению креативных квалифицированных кадров».

В то же время эксперт обращает внимание, что данные статистического агентства «вступают в противоречие с данными Всероссийской переписи населения 2020–2021 года». «Согласно данным Росстата, Татарстан преодолел планку 4 млн еще два года назад. Так что региональное агентство, вероятно, только сейчас пересчитало собственные данные и свело их с федеральной статистикой. Но позитивная динамика отмечена в обоих отчетах»,— заключает она.

Казанский политолог Сергей Сергеев соглашается, что, возможно, была «неопределенная учтенка, которая накопилась за предыдущие годы». «С другой стороны, у демографов были претензии к качеству переписи»,— отмечает он. Эксперт считает, что новые данные Татарстанстата «требуют дальнейшей верификации», и что «хотелось бы, чтобы госорганы раскрыли данные, откуда такой значительный рост численности населения». В целом, как полагает политолог, превышение планки 4 млн человек должно показать, что «в Татарстан стремится народ жить».

Кирилл Антонов