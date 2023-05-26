«Вторичка» вернулась к жизни

В Казани стоимость квартир в мае 2023 года увеличилась до 146 тыс. руб. за 1 кв. м. Это больше, чем в апреле, но цены на рынке остаются ниже, чем год назад, сообщили эксперты «Циан.Аналитики», констатировав «оживление» спроса на готовое жилье. Местные риэлторы рассчитывают, что число сделок будет увеличиваться и дальше, но большого роста цен не ожидают. По их словам, «большая часть покупателей с первичного рынка перебежала на вторичный», поскольку там «все также плохо» и цены выше, чем на «вторичке» на 19%: более 174 тыс. руб. за 1 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным экспертов «Циан.Аналитики», в мае стоимость квартир на вторичном рынке в Казани увеличилась на 0,6%, до 146 тыс. руб. за 1 кв. м. В Набережных Челнах стоимость «вторички» выросла на 0,5%, до 81,2 тыс. за 1 кв. м.

Казань остается одним из лидеров по цене вторичного жилья в России. Из 40 исследуемых локаций ее опережают лишь Москва (301,4 тыс. руб. за 1 кв. м), Сочи (234 тыс. руб.), Санкт-Петербург (199,4 тыс. руб.), Владивосток (165,8 тыс. руб.), Московская область (157,9 тыс. руб.) и Севастополь (154,2 тыс. за 1 кв. м). Набережные Челны оказались на 34-м месте этого рейтинга. Однако стоимость квартир в этом городе, например, выше, чем в Ижевске и Ульяновске (77,3 тыс. руб.), а также Тольятти (75,3 тыс. руб.).

В среднем по всем анализируемым локациям цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке увеличилась на 0,4%, до 113,6 тыс. руб. Хотя, например, в Санкт-Петербурге и Москве цены за месяц практически не увеличились. «По сравнению с предыдущими месяцами темпы роста замедлились, однако кардинальных изменений в динамике не произошло — на рынке сохраняется ценовая стагнация с минимальным ростом. Уже более полугода цены на вторичном рынке медленно увеличиваются после пятимесячного периода такого же медленного снижения»,— говорится в исследовании «Циан.Аналитики». Его авторы отмечают рост активности пользователей, хотя в мае этот показатель «просел» на время праздников.

«Вторичный рынок РФ „оживает“ — увеличивается спрос, сокращаются объем предложения и сроки экспозиции, медленно растут средние цены предложения, собственники снизили размер дисконтов»,— заявляет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Он ожидает, что в ближайшие месяцы сохранится тренд на медленный рост предложений рынка. «Во-первых, аналогичный тренд наблюдается в сегменте новостроек, а рынки тесно связаны друг с другом. Во-вторых, основное число сделок приходится на более доступные объекты, что косвенно отражается на средних ценах лотов в активном предложении — в продаже остаются более дорогие варианты, что приводит к росту среднего ценника»,— объясняет он.

Относительно мая 2022 года средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке выросла на 3,4%. При этом во многих крупных городах жилье сейчас даже дешевле, чем годом ранее. Например, в Москве «вторичка» за год подешевела на 4,8%, в Санкт-Петербурге — на 6,1%, в Сочи — на 10,6%. В этом же перечне оказалась и Казань. Но цены здесь снизились не так заметно — на 0,3%. В Набережных Челнах, наоборот, квартиры на вторичном рынке стали дороже на 5,3%.

В большинстве городов РФ стоимость жилья на первичном рынке выше, чем на вторичном. Особенно заметно это в Казани, где стоимость «квадрата» в новостройке достигает 174,1 тыс. руб. То есть разрыв составляет 19%. В Москве, например, существенной разницы в ценах «первички» и «вторички» сейчас нет. По цене «квадрата» в новостройках Казань занимает четвертое место в РФ после Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. В Набережных Челнах цена нового жилья составляет 94,8 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 17% выше, чем на вторичном рынке. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на рынке недвижимости наблюдается переизбыток предложения. А глава Минстроя РФ, в прошлом министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин предложил застройщикам снизить цены на жилье.

«Вторичный рынок действительно оживает»,— говорит гендиректор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ», вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев, отмечая, что на первичном рынке пока все так же плохо и большая часть покупателей с первичного рынка перебежала на вторичный. По данным господина Савельева, сейчас цены на вторичном рынке «колеблются в зависимости от класса, но в среднем составляют 130–150 тыс. руб. за 1 кв. м». Он обращает внимание, что статистика «Циана» может быть «некорректной», поскольку обычно квартиры продаются не по той цене, которая указана в объявлениях на ресурсах. «Всегда идет торг»,— указывает эксперт.

Господин Савельев ожидает, что «рынок будет потихоньку дальше оживать». «Но роста цен не надо ожидать, цены вверх не пойдут. Падения тоже не будет. Оно уже прекратилось, начиная с февраля–марта количество сделок начинает расти»,— говорит риэлтор. По словам Андрея Савельева, «еще май–июнь мы будем видеть этот рост, потом уйдем на летние каникулы». «А в сентябре опять будет увеличение спроса»,— прогнозирует он.

Кирилл Антонов