Эксперты о Концепции технологического развития РФ до 2030 года

Принятие концепции — давно назревший вопрос, считает первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг. «В течение двух последних десятилетий у нас не было действенного рамочного документа в сфере инновационно-технологической политики», — говорит он. Леонид Гохберг напомнил, что в ВШЭ проводятся аналитические исследования по картированию мер госполитики в сфере науки, технологий и инноваций — на этой карте несколько сотен инструментов, которые ориентированы на разные стадии жизненного цикла технологий и решают разные задачи. «Многие из них оказались продуктивными, например —поддержка малого инновационного бизнеса или специнвестконтракты. Однако проблема в том, что они все разрозненны, проектировались как правило в рамках разных нормативных решений, далеко не всегда связанных между собой», — указывает эксперт. По его словам, в отсутствие общей системной рамки они работали как работали, во многих случаях меры показали себя совершенно неэффективными.

Леонид Гохберг считает важным, что при подготовке концепции серьезное внимание уделялось отбору мер, релевантных именно для сферы технологий. Была проведена их инвентаризация и фильтрация с точки зрения целесообразности и эффективности. Еще один важный момент — все меры фокусируются на конкретных технологических приоритетах. Таким образом, структурирование мер политики по стадиям жизненного цикла, их увязка между собой в рамках единой концепции и фокусировка на приоритетах дают надежду на то, что меры, вошедшие в Концепцию, будут результативны.

По словам председателя правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова, принятие Концепции поможет ускорить разработку дополнительных мер поддержки малых технологических компаний, в том числе — направленных на стимулирование спроса на их продукцию со стороны крупных заказчиков. Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отмечает, что утверждение Концепции –важный этап в формировании государственной технологической политики, которая создает фундамент для ускоренного внедрения научных результатов в деятельность бизнеса и в повседневную жизнь населения.

По словам директора Фонда развития интернет—инициатив (ФРИИ) Кирилла Варламова, в Концепции признаётся дисфункциональное состояние национальной инновационной системы. Документ содержит «диагнозы» и «способы лечения», которые признаются и предлагаются во многом впервые в документах такого уровня. «Само по себе правильное осознание положения страны дает надежду на мобилизацию усилий по построению эффективных процессов научно-технического и инновационно-технологического развития», — говорит он. В документе делается попытка запустить именно целостные механизмы создания востребованной инновационной продукции, развития технологических компаний, поддержки технологического трансфера, отмечает Кирилл Варламов. Между тем, по его мнению, сфокусированное развитие технологических компаний, в том числе для формирования технологического полюса в новых сферах, довольно затруднительно обеспечить без единого ответственного среди государственных институтов развития или иных акторов, обеспечивающих координацию и достижение целевых показателей развития проектов, особенно — с учетом цели достижения пятикратного роста численности крупных технологических компаний. Кроме того, остается плохо преодолеваемым барьером вовлечение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием бюджетных средств, полагает эксперт. В целом ему видится разумным разработать этапность реализации Концепции для лучшей фокусировки на первоочередных задачах.

Венера Петрова