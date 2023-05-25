В Туапсинском районе пассажир Hyundai погиб из-за столкновения с «Газелью»

В Туапсинском районе произошла авария, в которой погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 25 мая в 19:20 на автодороге «Дон». 36-летний водитель эвакуатора «Газель» ехал со стороны Краснодара в сторону пгт. Джубга. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Creta под управлением водителя 1964 года рождения.

В результате ДТП водитель легковушки пострадал, его 32-летний пассажир погиб на месте. Также в аварии пострадал семилетний пассажир корейского автомобиля. Госавтоинспекторы выясняют причины ДТП.

Татьяна Ручкина

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