Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства мужчины из ХМАО его родственником

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве 59-летнего местного жителя Сургута (ХМАО-Югра), говорится в официальном Telegram-канале «Следком». В совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство), подозревается родственник мужчины.

По данным следствия, 40-летний подозреваемый был задержан в гостинице Сургута. Решается вопрос о его заключении под стражу. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по ХМАО Михаилу Мокшину отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Полина Хабарова

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