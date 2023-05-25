Конкурс возвращают на маршруты

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал министерству транспорта и дорожного хозяйства Башкирии в признании недействительными решения и предписания республиканского УФАС. Антимонопольное ведомство обязало минтранс провести конкурс на право перевозок по межмуниципальным маршрутам из Уфы в близлежащие населенные пункты, которые с 2020 года выполняет ГУП «Башавтотранс». УФАС установило, что перевозчик пользовался просроченными картами маршрутов, и пришло к выводу, что такие необоснованные преференции нарушают закон «О защите конкуренции». Юристы считают, что шансов обжаловать постановление почти нет.

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд отменил решение арбитражного суда Башкирии и отказал министерству транспорта и дорожного хозяйства республики в признании недействительными решения и предписания республиканского УФАС. Минтрасу в июне прошлого года было предписано провести конкурсы на право перевозок по межмуниципальным маршрутам из Уфы в поселок Алкино, село Верхний Изяк, деревни Карашиды, Тикеево и Федоровку. В начале 2020 года контракты на их выполнение по регулируемым тарифам были заключены ГКУ «Центр организации перевозок» с ГУП «Башавтотранс», которое выполняет их в настоящее время.

В 2021 году комиссия УФАС установила, что действия карт маршрутов истекли, а «Башавтотранс» исполняет контракты с просроченными картами. Это было расценено как создание преимущественных условий госперевозчику со стороны минтранса. Министерству было выдано предупреждение с требованием провести конкурсы на маршруты. Поскольку предупреждение исполнено не было, УФАС возбудило дело, по результатам которого признало в действиях минтранса нарушение ФЗ «О защите конкуренции» и выдало предписание.

Минтранс проводить конкурсы отказался, сообщив, что на эти цели не предусмотрено финансирования. В январе 2022 года карты маршрутов «Башавтотрансу» были продлены на полгода, после чего министерство обжаловало решение и предписание в суде.

В феврале текущего года арбитражный суд Башкирии встал на сторону истца и признал недействительными решение и предписание УФАС. Суд заключил, что обязанность проводить торги возложена не на само министерство, а на учрежденный им Центр организации перевозок.

УФАС подало апелляционную жалобу, указав, что минтранс мог изменить вид перевозок с регулируемого на нерегулируемый тариф, что позволило бы участвовать в конкурсах частному бизнесу. Чтобы сохранить для льготников бесплатный проезд, ведомство могло субсидировать частникам выпадающие расходы, заключив с ними соответствующее соглашение. Однако это не было сделано. В УФАС предположили наличие заинтересованности минтранса «в оставлении ряда межмуниципальных маршрутов за “Башавтотрансом”».

В размещенном на сайте минтранса реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Башкирии 402 направления. Большинство из них обслуживает государственный перевозчик.

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд счел ошибочным вывод о том, что субъектом ответственности по установленному нарушению антимонопольного законодательства является Центр организации перевозок, и отменил решение первой инстанции, отказав минтрансу в удовлетворении заявления. В постановлении отмечается, что минтранс — ведомственная структура бюджета Башкирии, главный распорядитель расходов, «в связи с чем изыскивает возможность получения лимитов денежных средств для организации торгов и заключения контрактов по организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам».

В минтрасе Ъ сообщили, что с постановлением апелляционной инстанции не согласны и намерены его обжаловать в кассации.

Один из частных предпринимателей, который занимается межмуниципальными перевозками, сообщил Ъ, что спорные маршруты не убыточные и были бы интересны в первую очередь начинающим предпринимателям. «Если бы маршруты были выставлены на конкурс, желающие поучаствовать в них нашлись бы»,— отметил собеседник, пожелавший остаться неназванным.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников оценивает шансы минтранса обжаловать решение апелляционного суда как минимальные.

«Выводы апелляционного суда представляются верными. Суд первой инстанции по сути свел решение к тому, что минтранс не заключал контракты, по которым обнаружено нарушение, потому не несет ответственности. Апелляционный суд мотивированно опроверг этот вывод, а также указал, что судом не дана оценка ряду действий именно минтранса, которые и повлекли ограничение конкуренции»,— полагает он.

Наталья Балыкова