При пожаре в садоводстве на юге Петербурга погиб ребенок

В четверг, 25 мая, в Московском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 17:04 в Авиагородке на территории СНТ «Зеленый сад» по адресу: 28 линия полностью сгорели одноэтажный, каркасно-щитовой садовый дом размером 6х6 метров и постройка размером 2х2 метра.

Пожар был ликвидирован в 18:15. На месте ЧП был обнаружен погибший.

По данным 78.ru, причиной возгорания в СНТ «Зеленый сад» стал взрыв газового баллона. В результате погибла маленькая девочка. В тот момент в доме находились еще четверо детей, которые выжили. Их мать в момент взрыва и возгорания находилась на работе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

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