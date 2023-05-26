Национальная премия «Наш вклад»

АНО «Национальные приоритеты» и ИД «Коммерсантъ» представляют итоги национальной премии «Наш вклад» — первой в России государственной премии, которая отмечает вклад бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижение национальных целей и реализацию нацпроектов. Участники премии запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.

Награды вручаются в семи номинациях: «Госкорпорации и компании», «Крупный бизнес. Сетевой», «Крупный бизнес. Регион», «Средний бизнес», «Малый бизнес», НКО и «Партнер года». Всего на премию «Наш вклад» поступило более 400 заявок из всех российских регионов, а экспертный отбор прошли 330 проектов, реализованных 129 организациями, всем финалистам присвоен статус «Партнер национальных проектов».

52 финалиста премии представляют некоммерческий сектор, 40 — крупный бизнес, 16 — госкорпорации и госкомпании, 7 — средний бизнес и 14 — малый бизнес. 63% проектов имеют федеральный масштаб, 37% — региональный. Наиболее популярными для реализации социальных инициатив стали национальные проекты «Образование», «Демография» и «Экология».

Отбор программ социальной ответственности проходил через конкурсные механики партнеров проекта, среди которых Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата, «Форум доноров», Международная премия #МыВместе, общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация менеджеров России.

Экспертный совет национальной премии «Наш вклад» возглавил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В состав совета вошли заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, и. о. ректора РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, президент «Опоры России» Александр Калинин, президент РСПП Александр Шохин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.