Право имеют

Уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин отчитался перед депутатами Курултая республики об итогах работы в 2022 году. По его информации, количество жалоб снизилось на 1 тыс. обращений по сравнению с 2021 годом. В своем докладе омбудсмен затронул темы прав мобилизованных участников специальной военной операции, беженцев из Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, вопросы соцподдержки населения, обеспечение доступной среды для инвалидов в санаториях, транспортное сообщение в селах, с чем, как выяснилось, дела обстоят не очень хорошо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омбудсмену поступило 4,8 тыс. обращений в 2022 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Омбудсмену поступило 4,8 тыс. обращений в 2022 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Вчера в Курултае Башкирии с докладом о деятельности в 2022 году выступил уполномоченный по правам человека в республике Михаил Закомалдин. Он сообщил, что в прошлом году зарегистрировано около 4,8 тыс. обращений, что на 1 тыс. меньше, чем за 2021 год. Если ранее большая часть жалоб была от осужденных и заключенных, то в прошлом году 65–70% обращений касались деятельности правоохранителей, в основном расследований уголовных дел, «куда мы не вправе вмешиваться», отметил Михаил Закомалдин.

В аппарат уполномоченного поступило около 70 обращений по теме специальной военной операции. В том числе 29 жалоб о нарушениях при частичной мобилизации, 23 — по вопросу изменений в закон о мобилизации, восемь — по розыску мобилизованных, четыре — по освобождению военнослужащих из плена и пять — по выплатам. В результате пятерых мобилизованных удалось вернуть из зоны СВО, еще троих — из плена. По мнению Михаила Закомалдина, несмотря на жалобы, «каких-то системных, серьезных нарушений при проведении частичной мобилизации не допущено».

По информации омбудсмена, сегодня господдержка оказывается 1,2 млн жителей Башкирии, в том числе 243 тыс. семей с детьми. Общий объем соцподдержки в 2022 году составил более 32 млрд руб. В том числе 739 членам семей погибших на СВО военнослужащих из бюджета Башкирии выплачено 548,3 млн руб., сообщил господин Закомалдин. Выплаты в размере 2 млн руб. предоставляются в равных долях каждому члену семьи.

Омбудсмен подчеркнул, что количество нуждающихся в соцуслугах постоянно растет. По итогам 2022 года их количество составило более 400 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем на начало 2019 года. В основном это инвалиды, пожилые и семьи в трудной жизненной ситуации, бездомные, уточнил господин Закомалдин.

Он подчеркнул, что не во всех республиканских санаториях создана доступная среда для инвалидов. Большинство здравниц нуждаются в обустройстве пандусов, кнопок вызова персонала, ремонте и реконструкции входных групп. В санаториях «Янган-Тау», «Красноусольском», доме отдыха «Березка» нет ни одной палаты, оборудованной для маломобильных граждан, отметил уполномоченный, добавив, что их руководство ссылается на нехватку средств. «Я думаю, что все это отговорки по поводу отсутствия средств, по крайней мере в некоторых здравницах»,— возмутился Михаил Закомалдин, напомнив, что «Янган-Тау» в прошлом году собирался закупить премиальный внедорожник по начальной цене 11,6 млн руб. В итоге торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В качестве положительного примера он привел санаторий «Зеленая роща», где для инвалидов оборудовано семь палат, все они постоянно заняты. Там также проходят реабилитацию больные в послеоперационный период, пояснил омбудсмен.

По его словам, остро стоит проблема реабилитации взрослых инвалидов, поскольку в республике нет специализированного центра. В 2019 году глава Башкирии Радий Хабиров своим указом поручил создать такой центр для инвалидов трудоспособного возраста, но он не построен, попенял господин Закомалдин.

Также есть проблема обеспечения лекарственными средствами в сельской местности, поступают жалобы на закрытие стационаров в амбулаториях. Много вопросов в жилищной сфере: только в 2022 году аварийными признаны 100 жилых домов (58,5 тыс. кв. м).

Специально по просьбам депутатов в 2021 году господин Закомалдин затронул в своем выступлении тему экологии. По данным министерства природопользования и экологии Башкирии, за прошлый год поступило 5,6 тыс. обращений на загрязненный воздух, большая часть из них — от жителей Стерлитамака (3,3 тыс. обращений), в Уфе зарегистрировано 1,8 тыс. обращений, выявлено 707 нарушений законодательства, 335 должностных лиц оштрафовано, сообщил омбудсмен.

Особо Михаил Закомалдин выделил проблему транспортной доступности сельских населенных пунктов. «Имеются, к сожалению, до сих пор районы, где практически нет автобусного сообщения между райцентрами и населенными пунктами, это Бурзянский и Благоварский районы. В Бижбулякском районе всего один маршрут»,— подчеркнул он, обратив внимание, что на его обращения по этому поводу не было абсолютно никакой реакции, в том числе от министерства транспорта. Все пишут, что это ответственность муниципалитета, а у муниципалитета нет денег, отметил уполномоченный.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов возразил, что лично отрабатывал Чишминский район, ежемесячно он проводит совещания с главами районов. «У меня “Инцидент” (система, которая показывает количество поступивших жалоб.— «Ъ-Уфа») по всем этим перечисленным районам ноль стал»,— заявил министр.

В заключении доклада Михаил Закомалдин поблагодарил руководство республики, правительство и депутатский корпус.

Депутат Тимур Гильмияров поинтересовался, реагирует ли руководство республики на выявленные замечания. «Вы в конце поблагодарили руководство республики и правительство, но честно скажу, у меня создалось ощущение, что вашей работе не уделяется достаточное внимание, либо не принимаются соответствующие решения по итогам того, что вы находите»,— заметил господин Гильмияров.

«Какие-то вопросы принимаются сразу, обсуждаем с министрами, вице-премьерами, какие-то подтормаживаются, желания нет. Все это якобы упирается в деньги. Наверное, так и есть на самом деле»,— отозвался Михаил Закомалдин.

Депутат Светлана Туразянова попросила обратить внимание на создание в городах доступной среды для инвалидов. Она рассказала о военнослужащем, который вернулся из зоны СВО инвалидом, теперь самостоятельно на коляске не может выехать из дома. Омбудсмен сообщил, что не во всех зданиях, особенно старых, есть техническая возможность утроить удобный пандус.

Депутат Гюзель Юсупова подняла вопрос об организации приютов для бездомных. Она отметила, что зимой медики скорой помощи доставляют бездомных в больницы, где их из гуманных соображений госпитализируют с диагнозом «переохлаждение». В результате увеличивается нагрузка на лечебные учреждения. Господин Закомалдин ответил, что знает о проблеме, но решение вопроса находится в компетенции минтруда.

«Насколько я знаю, в Уфе планировали открыть второй центр. Один есть, причем он не всегда полностью заполнен. Процентов 10–15 свободных мест всегда есть летом. И зимой тоже были свободные места. Есть предложение открыть такой центр в Стерлитамаке»,— сообщил он.

Спикер парламента республики Константин Толкачев поинтересовался количеством бомжей. Михаил Закомалдин признался, что не может назвать даже приблизительную цифру, поскольку такая статистика не ведется.

В завершение депутат Оксана Савченко сообщила о нехватке молельных комнат в соцобъектах: школах, вузах, спортивных учреждениях. По ее словам, в миграционной службе мусульмане делают намаз прямо в зале, «не все воспринимают это адекватно». Омбудсмен отметил, что вопрос правильный и пообещал обсудить его с председателем Центрального духовного управления мусульман Талгатом Таджутдином.

Влада Шипилова