В Сочи владелец иномарки наехал на пешехода и скрылся. Сейчас его ищет полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По факту данного ДТП в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленника»,— отметили в полиции.

Видео происшествия на улице 50 лет СССР в Хостинском районе распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как человек пытается перебежать пешеходный переход перед машиной. Однако водитель не пропустил человека, а, сбив его, продолжил движение.

Татьяна Ручкина

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