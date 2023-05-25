В гражданских больницах 11 субъектов РФ для раненых бойцов спецоперации выделят почти 5 тыс. коек

В гражданских больницах 11 субъектов России с 1 июня выделят почти 5 тыс. коек для раненных в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Серговенцев. По его словам, необходимость возникла в связи повышенной загрузкой военных госпиталей.

«Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. Мы обратились к верховному главнокомандующему, и, согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тыс. коек в 11 субъектах РФ»,— сказал господин Серговенцев на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека (цитата по ТАСС).

По его словам, многие раненые нуждаются в повторной госпитализации для продолжения лечения после «высокотехнологичных операций». Выделение коек в регионах позволит «разгрузить» места в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Севастополе, чтобы принимать граждан на повторное лечение.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года поручил создать орган, курирующий реабилитацию раненых военных в регионах. В рабочей группе по вопросам спецоперации объясняли, что реабилитация участников спецоперации будет организована в формате «одного окна»: военнослужащий обращается в одно учреждение, которое в дальнейшем предоставляет ему полное сопровождение.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян