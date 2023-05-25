DOGMA строит в Краснодаре 25 социальных объектов

Строительная компания DOGMA подводит промежуточные итоги реализации масштабной социальной программы.

На сегодняшний день на долю девелопера приходится более 20% строительства всех общеобразовательных и дошкольных учреждений в Краснодаре. 7 детских садов и 2 школы планируется сдать уже в текущем году.

DOGMA продолжает реализацию масштабного проекта в сфере строительства социальных объектов Краснодара, оставаясь крупнейшим застройщиком в этой области. Сегодня девелопер возводит в краевом центре в совокупности 8 современных общеобразовательных школ и 17 детских садов. Новые социальные объекты будут расположены на территории ЖК «Рекорд»* «Парк Победы»**, мкр «Самолет»*** и DOGMA PARK.****

На данный момент DOGMA приступила ко второму этапу строительства учебных учреждений в микрорайоне «Самолет». Две школы общей численностью 2200 мест будут расположены рядом с зеленой зоной большого бульвара и в шаговой доступности от домов. Все работы будут завершены уже в августе текущего года.

Кроме того, еще 6 общеобразовательных учреждений DOGMA планирует сдать к концу 2024 года. Новые школы появятся в мкр «Самолет» и DOGMA Park, а также в ЖК «Рекорд» и «Парк победы». Каждая из школ будет рассчитана более чем на 1000 учеников.

Проект современных учебных заведений предусматривает большие и малые актовые залы, комфортные столовые, спортивные, тренажерные и хореографические классы, а также медкабинеты. Кроме того, в школах будут расположены специальные аудитории для саморазвития и творчества: классы по обработке древесины, металла и тканей, кабинеты кулинарии, музеи, лаборатории 3D-моделирования, библиотеки с зонами коворкинга и издательскими центрами.

Прилегающая территория общеобразовательных учреждений будет включать в себя различные спортивные зоны: поле для мини-футбола, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, а также площадки для проведения торжественных мероприятий и подвижных игр учеников начальной школы.

На сегодняшний день DOGMA строит 17 дошкольных учреждений в Краснодаре. 7 детских садов будут завершены в текущем году (мкр «Самолет» и DOGMA Park, ЖК «Рекорд»).

Проекты современных детсадов включают в себя игровые комнаты, буфеты, спальные и гардеробные, медкабинеты, а также детские мастерские, спортивные и музыкальные залы. На территории расположатся игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов.

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