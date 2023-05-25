А цех далече

Краевые власти вернулись к идее создания индустриального парка в Прикамье. Вместо Перми, его могут построить в Березниках на площадке в 62 га бывшего химического завода «Бератон». Сам завод не работает 15 лет, но на его площадке остались цеха. Ранее имущество частично принадлежало группе «Гута» и пермскому бизнесмену Максиму Ермакову. Сейчас власти ведут переговоры с двумя потенциальными инвесторами, которые могут зайти на площадку парка. По одной из версий, речь идет о создании производства кремния. Собеседники среди промышленников говорят, что если с инвесторами удастся договориться, то в Березниках они столкнутся с нехваткой кадров и сырья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Краевые власти вернулись к проекту создания индустриального парка. Такой объект в правительстве собирались реализовать в Перми, на площадке бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» (ул. Энергетиков, 50). Но в итоге в 2022 году объект решили продать под складские нужды Юговскому комбинату молочных продуктов. Созданное специально под пермский проект АО «Управляющая компания индустриальных парков Пермского края» в мае обратилось в региональный совет по предпринимательству с заявкой на получение статуса приоритетного проекта по созданию индустриального парка в Березниках.

По словам аналитика АО Андрея Постникова, парк планируется разместить на территории бывшего химического завода ОАО «Бератон». По словам господина Постникова, инвестиции в проект оцениваются в 425 млн руб. Для парка предполагается использовать площадь в 62 га. При этом землю общество как участник приоритетного проекта рассчитывает получить без торгов. Господин Постников также рассказал, что сейчас у проекта есть два потенциальных якорных инвестора, но их данные он не уточнил. По одной из версий, речь может идти о создании мощностей по изготовлению поликристаллического кремния. Это вещество используется в промышленной электронике и микроэлектронике.

В краевом минэке вчера не раскрыли, свободен ли от третьих лиц участок и кому он принадлежит. Исходя из данных Росреестра, по адресу бывшего «Бератона» (ул. Березниковская, 121) сформирован кадастровый квартал площадью 64 га. В указанном квартале есть объекты капстроительства с присвоенными кадастровыми номерами. Согласно актуальным картам сервиса GoogleMaps, на площадке располагаются остатки цехов химзавода.

Напомним, завод «Бератон» выпускал органические (анилин, кислоты) и неорганические продукты, реагенты, красители, химикаты-добавки. Предприятие принадлежало финансовой группе «Гута» и прекратило деятельность в 2008 году. В 2009-м ОАО было признано банкротом. В 2011 году имущество «Бератона» выкупили четыре компании из Москвы — ЗАО «Севен-Хол», ЗАО «Грас-Холл», ООО «Стандерс-С» и ООО «Термоабразив». Все компании были созданы в 2011 году офшором «АйсириВенчерс ЛТД» (Сейшельские острова) и столичным ООО «Третий причал», подконтрольным ООО «Холдинговая компания „Гута“».

В 2016 году 99,9% долей двух ООО («Стандерс-С» и «Термоабразив») выкупило пермское ООО «Управление активами», которое в 2018 году было признано банкротом. По данным «СПАРК-Интерфакс», на момент приобретения имущества «Бератона» владельцем ООО был бизнесмен Максим Ермаков, известный в Прикамье как бывший владелец небольших сетевых компаний, в частности ООО «Нооген». В 2013 году владельцем «Управления активами» стала его супруга Анастасия Ермакова. Компании «Стандерс-С», «Термоабразив» и «Севен-Хол» были ликвидированы в 2020 году по решению ФНС, которая признала их недействующими. Еще одно ЗАО — «Грас-Холл» было ликвидировано в 2012 году по решению учредителя.

Максим и Анастасия Ермаковы также оказались в процедуре банкротства. Из описи имущества следует, что господину Ермакову на бывшей площадке березниковского завода принадлежало три здания площадью от 54 кв. м до 2,36 кв. м. Последнее в начале этого года было продано физлицу Константину Батуеву за 343 тыс. руб. В отношении Анастасии Ермаковой суд сначала ввел процедуру реструктуризации долга, но весной текущего года это решение было отменено.

С Максимом Ермаковым по известному редакции номеру связаться не удалось.

По словам одного из пермских юристов, он не видит правовых проблем с недвижимостью на земельном участке бывшего завода. «Во-первых, существует процедура выкупа недвижимости. С учетом состояния зданий и их местонахождения, не думаю, что это обойдется в гигантскую сумму,— говорит собеседник «Ъ-Прикамье».— Во-вторых, если объекты недвижимости не поставлены на кадастровый учет, на них не оформлено право собственности, то собственник земельного участка может через суд признать их самостроем».

Руководитель одного из предприятий Березниковско-Соликамского промузла полагает, что одной из серьезных проблем, которые предстоит решать инвестору, будет кадровая. «В Березниках и Соликамске — очень серьезная конкуренция за кадры, особенно квалифицированные, поскольку там сосредоточен ряд крупных предприятий,— рассказывает он.— Для подобного стартапа нужны узкоспециализированные работники. Если их привезти из других регионов, то встает вопрос их размещения». Также собеседник отмечает, что поликристаллический кремний получается из технического кремния. «Насколько я понимаю, сырьем для него, как правило, выступает песок или кварц, но месторождений этих ископаемых поблизости от Березников я не припомню»,— говорит собеседник. Также он утверждает, что «от площадки как от промышленного комплекса мало что осталось».

Экс-министр промышленности Дмитрий Теплов говорит, что в обоих городах действительно наблюдается дефицит рабочей силы. «В Березниках многие компании, например „Еврохим“ и „Акрон“, реализуют масштабные инвестиционные проекты,— отмечает эксперт.— Чтобы привлечь кадры, они строят жилье и создают другую необходимую инфраструктуру, поэтому, если предприятие по производству кремния действительно будет строиться, то в эту составляющую тоже придется вложиться». При этом господин Теплов полагает, что кадровый вопрос должен решаться комплексно, с участием властей. «Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в Березниках и Соликамске, то нужно сделать так, чтобы жить там было комфортно, то есть направлять инвестиции еще и в развитие городской среды»,— убежден Дмитрий Теплов.

Дмитрий Астахов