В Переславле остановочные комплексы вымоют за счет спонсоров

И.о. главы администрации Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщил, что совет директоров города поддержал его просьбу о помощи в уборке остановочных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Переславля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мойка остановок в Переславле

Фото: Дмитрия Зяблицкий Мойка остановок в Переславле

Фото: Дмитрия Зяблицкий

«Выделена поломоечная машина, компания "Полиэр" помогла людьми. И мы совместно с советом директоров и инициативной группой начинаем мойку остановочных комплексов. Я считаю, что это один из этапов чистки города. Это покажет наш облик, не только жителям, но и туристам, которые будут посещать город. Это одно из начинаний, которые мы будем продолжать и проецировать на другие объекты»,— заявил Дмитрий Зяблицкий.

Ранее в той же администрации отмечали, что за уборку города, и остановок в том числе, в Переславле отвечает МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства». Не совсем понятно, то ли помывка остановочных комплексов не входит в муниципальное задание, то ли сотрудники МБУ с данной работой не справились.

Андрей Иванов