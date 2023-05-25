Под Петербургом произошел пожар на частном газопроводе

В поселке Александровская в Пушкинском районе Петербурга в четверг, 25 мая, произошел крупный пожар на частном газопроводе. Как сообщили в региональном МЧС, коммуникации находятся под землей между двумя домами на Краснокутской улице. На место оперативно прибыли три бригады «Петербурггаза» и отключили аварийный участок. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным 78.ru со ссылкой на очевидцев, пламя достигало высоты 6 метров.

Причины возгорания в настоящий момент уточняются. В экстренных службах отметили, что речь может идти о технологическом нарушении при эксплуатации оборудования. При этом, по информации телеканала, работы на газопроводе никто не проводил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на железнодорожном перегоне Заневский пост II — Ржевка в Петербурге вновь подожгли релейный шкаф.

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