МВД объявило в розыск бывшего проректора ВШЭ Константина Сонина

Профессора Чикагского университета и бывшего проректора Высшей школы экономики Константина Сонина объявили в розыск по уголовной статье, следует из карточки в базе данных МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Сонин в 2021 году

Фото: НИУ ВШЭ Константин Сонин в 2021 году

Фото: НИУ ВШЭ

25 марта столичное управление Следственного комитета России (СКР) сообщило о возбуждении уголовного дело по «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — распространение ложной информации о ВС РФ (максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). В пресс-релизе СКР говорилось, что подозреваемый — 51-летний мужчина, который проживает за пределами России. Его имя не называлось. В тот же день СМИ со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о Константине Сонине.

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2022 года подозреваемый неоднократно размещал в Telegram публикации о деятельности российских военных в ходе специальной военной операции, в которых содержатся признаки «возбуждения ненависти и вражды». Сам Константин Сонин 30 марта в интервью «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) предположил, что речь идет о постах про Бучу и Мариуполь.

Константин Сонин занимал должность проректора ВШЭ с августа 2013 года по декабрь 2014-го. С 2015 года он работает в Школе государственной политики Чикагского университета. До 2022 года также преподавал на Факультете экономических наук ВШЭ. После начала специальной военной операции уехал из России. Сейчас проживает в Чикаго.

Лусине Баласян