К банку подводят «Искру»

Кредитор Красноярского конструкторского бюро (КБ) «Искра» АО «Енисейзолотоавтоматика» в рамках банкротного дела просит суд привлечь Сбербанк к субсидиарной ответственности по долгам компании. Банк является крупнейшим кредитором «Искры» — в реестр включены обязательства перед ним на 2,6 млрд руб., общая сумма долгов компании — 2,8 млрд руб. В «Енисейзолотоавтоматике» полагают, что Сбербанк, получив в 2019 году в залог основное производственное имущество конструкторского бюро, фактически стал его контролирующим лицом и имел возможность предотвратить банкротство компании. Юристы считают успешное привлечение кредитной организации к субсидиарной ответственности маловероятным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбербанк является крупнейшим кредитором КБ «Искра» — в реестр включены обязательства перед ним на 2,6 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сбербанк является крупнейшим кредитором КБ «Искра» — в реестр включены обязательства перед ним на 2,6 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Енисейзолотоавтоматика» в рамках дела о банкротстве красноярского конструкторского бюро «Искра» просит суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании ее крупнейшего кредитора — Сбербанк. Представитель «Енисейзолотоавтоматики» в суде Сергей Митин считает, что, взяв в 2019 году в залог основные производственные активы «Искры», банк получил контроль над предприятием, и «мог определять его дальнейшую судьбу». Арбитражный суд начнет рассмотрение его заявления в августе.

АО «КБ „Искра“» специализировалось на спутниковой связи, интернете и IP-телефонии. До банкротства компания входила в тройку лидеров рынка спутниковой связи в России и в 2017 году занимала первое место по количеству пользователей в высокоскоростном Ка-диапазоне. Ее клиентами были около 1,5 тыс. компаний и госорганизаций и 18,5 тыс. физлиц. Кредитные обязательства перед Сбербанком у «Искры» появились в 2017–2018 годах, тогда стороны заключили семь кредитных договоров, однако обслуживать их в полном объеме «Искра» не смогла. Конкурсное производство в КБ «Искра» введено в октябре 2021 года по заявлению Сбербанка. Долг перед ним на 2,6 млрд руб. составляет основную часть реестра требований кредиторов, общая сумма которого — около 2,8 млрд руб., в том числе на 2,6 млн руб. — перед «Енисейзолотоавтоматикой». В конкурсную массу включено имущество компании балансовой стоимостью 3,8 млрд руб.

В заявлении «Енисейзолотоавтоматики» о привлечении к субсидиарной ответственности говорится, что в феврале 2019 года «Искра» допустила просрочку по кредитному договору со Сбербанком, и в мае компании заключили договор последующей ипотеки и залога. По их условиям, «Искра» якобы заложила в Сбербанке помещения в двух зданиях на улице Телевизорная в Красноярске и установленное в них производственное оборудование. В одном из зданий, по данным сервиса 2ГИС, располагается открытый «Искрой» в 2015 году коммерческий дата-центр DataPool. Позже Сбербанк обратил взыскание на эти активы, оставив их за собой. «Таким образом, в марте 2020 года в результате реализации Сбербанком своих прав залогодержателя „Искра“ лишилась основных производственных активов и возможности продолжать производственную деятельность и в итоге утратила возможность погашать задолженность перед кредиторами»,— пояснил свою позицию „Ъ-Сибирь“ господин Митин.

Он также просил арбитраж объединить рассмотрение этого заявления с ходатайством самого Сбербанка — в марте банк обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Искры» бывшего акционера компании Андрея Ромулова и покупателя части ее активов ООО «Спутниковая связь». Рассматривать заявление Сбербанка суд начнет 30 мая. В объединении ходатайств «Енисейзолотоавтоматике» отказали.

В Сбербанке комментировать заявление о привлечении банка к субсидиарной ответственности не стали.

Руководитель офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков считает заявление «Енисейзолотоавтоматики» бесперспективным. «К субсидиарной ответственности могут быть привлечены только те контролирующие должника лица, по вине которых возникли признаки объективного банкротства. В данном же случае наличие возможности банка обратить взыскание на имущество не делает его контролирующим должника лицом»,— уверен юрист. Он также обратил внимание, что просрочка по кредиту «Искры» изначально возникла до обращения взыскания на залог. «Стоит отметить, что и залог, и ипотека являются последующими, то есть данное имущество уже было обременено залоговыми обязательствами. На мой взгляд, миноритарный кредитор таким способом пытается решить иные проблемы с мажоритарным кредитором. Ничего общего с истинной целью субсидиарной ответственности тут нет»,— добавил господин Комсюков.

Привлечение Сбербанка к субсидиарной ответственности в данном случае считает маловероятным и старший юрист Tomashevskaya & Partners Ксения Томилина. По ее словам, это возможно в случае представления суду доказательств вовлеченности банка в процесс управления «Искрой» или дачи им обязательных для исполнения указаний, например, путем навязывания менедж­менту компании своей воли. «В целом условия финансирования формулируются таким образом, чтобы банк, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность юрлица, все же обес­печивал максимальную защиту своих прав и наиболее полный возврат предоставленного финансирования»,— отмечает она. По ее словам, если заявитель не докажет, что банк знал о неплатежеспособности «Искры» на момент заключения кредитного договора, суд с высокой долей вероятности откажет в удовлетворении заявления. Юрист заключила, что привлечение к субсидиарной ответственности владельцев и менеджеров компании, а не Сбербанка, представляется более реалистичным сценарием развития событий.

Дарья Решетникова