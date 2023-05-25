Заемщика знали только в лицо

В Краснодаре суд признал адвоката краевой адвокатской палаты Константина Люфи виновным в крупном мошенничестве. Из приговора следует, что в 2016 году господин Люфи взял в банке ВТБ кредит в сумме 1,8 млн руб., поставив в договоре подпись, которая отличалась от его подписи в паспорте. Затем юрист отказался признавать обязательства по займу, утверждая, что подпись подделана. Константину Люфи назначено условное наказание, от которого он освобожден по сроку давности. Адвокат не признает себя виновным и указывает на множество нестыковок в материалах дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», Первомайский райсуд Краснодара признал адвоката краевой адвокатской палаты Константина Люфи виновным в крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ), вступивший в силу приговор опубликован на сайте суда. Из документа следует, что в январе 2016 года адвокат пришел в один из краснодарских офисов банка ВТБ, чтобы оформить кредит на 1,8 млн руб.

При формировании пакета документов сотрудники банка обратили внимание на то, что подпись Константина Люфи в анкете-заявлении и в кредитном договоре отличалась от его подписи в паспорте.

Адвокат пояснил, что после выдачи ему паспорта прошло много времени, и теперь он расписывается иначе. Поскольку работники банка поверили паспорт клиента и убедились в том, что перед ними действительно Константин Люфи, они заполнили файл с образцом новой подписи адвоката и завершили оформление займа.

В феврале 2016 года банк зафиксировал отсутствие выплат по кредиту, после чего ВТБ обратился в суд за взысканием. В ходе гражданского процесса адвокат отрицал свою причастность к получению средств. Суд первой инстанции поддержал банк, но коллегия по гражданским делам Краснодарского крайсуда отменила это решение, сославшись на заключение графологической экспертизы о том, что подпись в кредитном договоре выполнена не Константином Люфи.

В 2018 году по заявлению ВТБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования адвокат Люфи пояснил, что с 2011 по 2015 год он находился в СИЗО и в исправительной колонии по двум приговорам о махинациях с земельными участками. Вскоре после освобождения он пришел в офис ВТБ, где у него был счет, чтобы перевыпустить карту, а после этого он ни разу не обращался в это кредитное учреждение.

В свою очередь, сотрудники ВТБ опознали господина Люфи как получателя кредита и предъявили его фотографию, сделанную в офисе банка.

Первомайский райсуд Краснодара, изучив доводы сторон, согласился с позицией обвинения о виновности Константина Люфи в мошенничестве. Заключение графолога о непричастности адвоката к выполнению подписи суд отклонил из-за нарушений в ходе исследования.

В итоге адвокат Люфи был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно и освобожден от наказания в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

В разговоре с «Ъ-Юг» Константин Люфи сообщил, что он не стал обжаловать приговор, но продолжает настаивать на своей невиновности.

«Представители банка постоянно меняли свои показания. Сначала они утверждали, что решение о выдаче кредита мне было сообщено по телефону, затем, когда выяснилось, что моего номера у них не было, они стали говорить, что решение о выдаче кредита мне сообщили в офисе. На вопрос, кто и когда обращался за кредитом, было сказано, что никто не обращался до момента получения. Кто именно принял решение о выдаче, ВТБ не сообщил, сославшись на конфиденциальность информации. Сведения о получении займа были размещены в моей кредитной истории только в 2018 году, банк объяснил это техническим сбоем. Каким образом кредит был выдан человеку, который на тот момент не имел официальных доходов, сотрудники банка объяснить не смогли. Кредитный договор по форме, установленной приказом руководителя ВТБ, сотрудники банка следствию и в суд не предоставили, пояснив, что такой документ отсутствует», – рассказал господин Люфи.

Пресс-служба ПАО ВТБ сообщила «Ъ-Юг», что банк не будет обжаловать приговор, так как основная задолженность по кредиту уже погашена в ходе исполнительного производства. «Банк намерен отстаивать свои интересы по урегулированию остатка процентов и пени», – уточнили в пресс-службе.

Анна Перова, Краснодар