На Кубани пересмотрят территориальную схему обращения с ТКО

Новая территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами Краснодарского края будет утверждена в новой редакции в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба краевой администрации. Вместо одиннадцати зон территория края будет поделена на пять зон, каждая из которых будет передана региональному оператору.

По данным администрации края, в каждой из одиннадцати территориальных зон должен быть полигон для утилизации отходов. Но такого количества подходящей свободной земли в регионе нет. Поэтому краевые власти считают необходимым пересмотреть территориальную схему обращения с ТКО, объединив небольшие территории. Специалисты краевой администрации считают, что укрупнение зон ответственности позволит увеличить мобильность региональных операторов, которых сейчас на Кубани насчитывается шесть.

Анна Перова, Краснодар