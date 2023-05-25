Туристку из Екатеринбурга, сорвавшуюся с обрыва в Дагестане, на медицинском вертолете отправили в столицу республики

Туристка из Екатеринбурга во время экскурсии по селу Гамсутль (республика Дагестан) упала с небольшого обрыва, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На место происшествия были направлены спасатели Чародинского ПСП и бригада скорой помощи.

Уроженка Екатеринбурга приехала на экскурсию в составе группы из 18 человек (группа не зарегистрирована). Предварительно, у пострадавшей имеются множественные переломы. Вертолетом медицины катастроф, пострадавшая госпитализирована в «Республиканскую клиническую больницу». Борт вылетел в Махачкалу в 15:14 по местному времени.

Напомним, в прошлом году четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли в Хунзахском районе Дагестана в результате падения машины с обрыва у водопада. В салоне Nissan Almera находилась семья туристов из Оренбургской области.

Диана Сунагатуллина

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